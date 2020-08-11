世卫组织：新冠疫苗需要超过1000亿美元投资

哈通社/日内瓦/8月11日 -- 本周一，世卫组织总干事谭德赛在每周两次的例行在线记者会上表示，新冠疫苗的研究等需要超过1000亿美元的资金。

谭德塞表示，为帮助全球战胜疫情，加快预防、诊断和治疗工具的研发，世卫组织在三个月前启动了«新冠疫情应对工具加速计划»（ACT）。目前，得到该计划支持的多种疫苗已分别进入第二和第三阶段测试，并得到了全球160多个国家的共同参与。

与此同时，针对重症病例的首种治疗药物地塞米松正在扩大应用范围，还有数十种潜在的治疗手段正在进行研究，超过50种诊断方法正在不断改进，其中包括可能将«改变战局»的快速抗原检测，确保有效分配这些稀缺资源的全球框架也正在商讨中。

谭德塞表示，未来三个月是扩大«加速计划»规模，以便为全球抗疫带来更大帮助的关键窗口，但要充分利用好这个窗口期，还需要«从根本上»加大对该计划的资金投入。

谭德塞表示，目前«加速计划»所需的资金仅有10%到位，而要确保世界各地的每一个人都能从中受益，所需的投入还要更多。«仅仅疫苗一项，就需要超过1000亿美元的资金。这听上去是一大笔钱，也确实是一大笔钱，但与20国集团为应对疫情影响所已经投入的10万亿美元财政刺激相比，还是小数目。»