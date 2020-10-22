瑞士投资基金向哈小额贷款机构拨款1000万美元

哈通社/努尔苏丹/10月22日--据Kapital.kz网站报道，瑞士新兴市场投资基金（SIFEM）通过哈萨克斯坦小额贷款组织（KMF）向哈萨克斯坦微型企业提供1000万美元的信贷支持。

过SIFEM提供的资金，KMF成功地实现了其投资组合的多样化，并为中小型企业吸引了负担得起的融资，以帮助其克服因COVID-19大流行引起的经济危机。

这笔资金将由KMF用坚戈发行贷款，在COVID-19大流行的艰难经济条件下，以继续积极为哈萨克斯坦城市和农村地区的个体户微型企业提供资金。

SIFEM主席约尔格·弗里登说：“由于小额信贷对哈萨克斯坦经济产生了积极的财务影响，我们支持哈萨克斯坦积极扩大小额信贷。我们的长期贷款将使该国最大的小额信贷机构KMF能够继续积极向因商业活动和收入减少而陷入困境的农村居民和妇女主导的微型企业提供贷款。”

KMF管理委员会主席沙勒卡尔·朱苏波夫说：“我们的欧洲合作伙伴提供的资金将仅用于商业目的，即向微型企业提供贷款：在我们目前的客户支持计划的框架内扩大营业额或恢复业务活动，该计划已经覆盖了约1.7万名借款人。”

值得一提的是，瑞士新兴市场投资基金（SIFEM）是瑞士联邦的一家金融机构，也是瑞士发展合作的基石。SIFEM AG是一家私营有限责任公司，瑞士联邦政府拥有其100％的股份。股东的权利由联邦委员会行使。 在瑞士联邦委员会的同意下，基金和投资组合管理职能于2011年移交给专门的投资顾问Obviam。

KMF是哈萨克斯坦最大的小额贷款机构，目前在哈各地设有14家分支机构和111个营业部，为全哈22.5万家客户单位提供金融服务。

【编译：阿拉依】



