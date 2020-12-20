抗击疫情：阿拉木图拨款1000亿坚戈资金

哈通社/努尔苏丹/12月20日--目前为止，阿拉木图已拨款1000亿坚戈抗疫资金。

2020年，共和国预算为阿拉木图拨款216亿坚戈抗疫资金，地方预算拨款894亿坚戈抗疫资金。

阿拉木图市长巴赫特詹·萨金塔耶夫表示，抗疫资金主要用在了建造传染病医院、购买医疗设备、为医疗机构提供药品、购买救护车和个人防护用品、支付补助金、城市大面积消毒等方面。

根据早前报道，阿拉木图第一家传染病医院于2020年4月投入使用。

占地5850平方米的专科传染病医院拥有包括28张重症监护床位的280张床位，28个呼吸机。医院设有可放置3张病床的病房，化验室，CT和X射线室，支气管镜室和超声检查室。医院通风系统的负压可防止细菌在走廊中扩散，这可以保护医务人员免受感染。该医院可使用10年，能抵9级地震。

9月开始建造的阿拉木图第二家模块化传染病专科医院于2020年10月1日正式竣工，共设8个住院部门，有300个普通病床和30个重症病床。此外，医院配备了最新医疗设备。该医院所有病房都设有单独的卫生间，污水和垃圾都将通过环境安全标准处理。

【编译：阿依波塔】