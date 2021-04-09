法国超过1000万人接种至少一剂疫苗

哈通社/巴黎/4月9日 —— 据中新社消息，当地时间8日，法国新冠肺炎累计确诊病例超过493万例。截至当天，法国已经有超过1000万人接种至少一剂新冠疫苗。

根据8日的官方疫情数据，法国新增确诊病例84999例，累计确诊病例升至4939258例。法国累计死亡病例现为98065例，新增死亡病例345例。法国新冠住院患者现为30555人，重症患者达5705人。

法国总理卡斯泰当天在巴黎郊外一家疫苗接种中心宣布，法国已经有超过1000万人接种至少一剂新冠疫苗。他表示，这一目标是一星期前确定的，现在已经完成，具有“里程碑意义”。他对帮助实现这一目标的所有医护人员、志愿者和政府官员表示感谢。

法国卫生部的数据显示，目前有10114284人接种至少一剂新冠疫苗，相当于总人口的15.1%；3484006人接种了两剂新冠疫苗，占总人口的5.2%。卫生部表示，将专门为希望接种疫苗但尚未预约的75岁以上老年人群提供必要支持。

根据法国新闻资讯台和《费加罗报》8日公布的民调结果，有70%的法国民众支持接种疫苗。民调同时显示，70%的受访者有意愿接种辉瑞疫苗，65%的受访者愿意接种莫德纳疫苗，仍有70%的受访者不愿接种阿斯利康疫苗。有24%的受访者不信任任何一种疫苗。

法国疫苗接种指导委员会主席阿兰菲舍尔表示，法国总统马克龙设定5月中旬重新开放部分公共场所的目标，每个人都渴望恢复正常生活，但目前要小心谨慎，因为法国的新冠病毒传播量相当高。他表示“不知道”马克龙的相关目标是否能如期实现。

由于当前法国的疫情仍然严峻，官方决定卡斯泰原定于11日前往阿尔及利亚访问的行程“无限期推迟”，直到疫情状况得到改善。