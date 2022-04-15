1000多辆公共自行车在首都投入使用

哈通社/努尔苏丹/4月13日 -- 努尔苏丹市有桩租赁公共自行车系统Astana Bike于今日（15日）正式恢复开放。

超过1000辆公共自行车和155个公共自行车站点将提供给市民和游客使用。

据悉，要使用这一公共自行车系统的服务，需首先在www.velobike.kz网站进行注册。该系统对注册用户有年龄限制，规定用户年龄必须年满16周岁。

用户完成注册程序后，即可通过www.velobike.kz网站或者City Transportation Systems系统租赁公共自行车。

公共自行车系统的租金与往年相比没有发生任何变化或调整。

套餐充值费用价目为：2500坚戈/月；6000坚戈/90天；10000坚戈/全季度。

使用套餐的用户，解锁车辆后将不受使用时限限制。

对于符合优惠折扣标准的用户，系统提供了优惠价位，即3000坚戈/90天和5000坚戈/全季度。

不使用套餐的情况下，普通用户需至少充值500坚戈。

普通用户解锁车辆后的前30分钟系统将不会收费，可以免费骑行。

从第31分钟开始，系统将计价收费，收费标准为：

·31~60分钟内-100坚戈

· 61 ~ 120分钟内- 250 坚戈；

·121 ~ 180分钟内- 500 坚戈；

·181分钟及以后每隔一小时 - 1,000 坚戈。

计价收费将直到车辆被用户归还至公共自行车站点时停止。

用户可以致电努尔苏丹 iKOMEK-109 统一呼叫中心咨询城市自行车租赁服务，或在 CTS 的 Instagram (@cts_kz) 和 Facebook (@CityTransportationSystems) 官方页面上留言。

【编译：木合塔尔·木拉提】