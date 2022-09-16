我国慈善组织已达1000多家

哈通社/努尔苏丹/9月16日--新闻和社会发展部副部长达尼尔·卡德若夫表示，在过去两年，我国慈善组织数量有增加，帮助孤儿和重病儿童已成慈善事业优先方向。

-过去两年，我国慈善组织数量增加25%，已超1000个。慈善组织数量增加，表明其对社会的必要性和重要性。大型慈善基金会社会服务面非常广泛。现有数据显示，近年来慈善事业优先方向已转向帮助孤儿（54.31%）和重病儿童（48.8%）。-达尼尔·卡德若夫说。

据他称，除儿童以外，慈善机构会向困难人群提供食品和资金帮助。

他表示，在慈善组织资助下，各地正在建设新的学校、幼儿园、康复中心、假日营地、体育馆和其他公益设施。慈善机构为公共领域发展做出了可观的贡献。为鼓励公民参与慈善事业，2015年国家设立了《善心》奖章。目前，已有250多名爱心人士获得此奖章。

他同时表示，从2023年起，将向为慈善事业发展做出特殊贡献的公民授予荣誉称号。

-自2018年起，我们一直在推广慈善理念，并为表彰对慈善事业发展做出重大贡献的公民设立了《慷慨之心奖》。 截至目前，有176 人获得此奖项。-他说。

【编译：阿遥】