09:28, 13 三月 2021 | GMT +6
全国单日新增1002例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/3月13日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1002例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至3月13日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 222 671人。
各地区新增情况如下：
努尔苏丹市 -26 276 (+152),
阿拉木图市 - 27 001 (+293),
东哈州 - 22 429 (+35),
阿特劳州 - 17 624 (+42),
巴甫洛达尔州 - 18 413 (+50),
卡拉干达州 - 16 039 (+74),
阿克莫拉州 - 14 397 (+50),
西哈州 – 13 735 (+68),
北哈州 - 12 700 (+21),
库斯塔奈州 - 13 021 (+48),
阿拉木图州 - 11 533 (+90),
奇姆肯特市 -6 344 (+25),
江布尔州 - 6 112(+13),
突厥斯坦州 - 4 344 (+4),
曼格斯套州 - 4 295 (+3),
阿克托别州 - 4 492 (+29),
克孜勒奥尔达州 -3 916 (+5).