亚美尼亚举行仪式纪念大屠杀100周年

哈通社阿斯塔纳4月24日电 据BBC报道，亚美尼亚周五（4月24日）举行仪式纪念亚美尼亚大屠杀100周年。

法国和俄国总统参加了在亚美尼亚首都埃里温郊外举行的悼念大屠杀受害者仪式。 亚美尼亚和许多历史学家认为，1915年，有多达150万名亚美尼亚人被奥斯曼土耳其帝国杀害，但土耳其不承认这个数字。 1915年4月24日，奥斯曼土耳其帝国当局在康斯坦丁堡（今天的土耳其伊斯坦布尔）逮捕了数百名亚美尼亚知识分子，后来杀了其中绝大部分人。 亚美尼亚人把这一天定为奥斯曼帝国对怀疑支持俄罗斯的亚美尼亚基督徒实施大规模处决政策的开端。 俄罗斯在第一次世界大战时是奥斯曼土耳其帝国的敌国。 如何定性？ 土耳其承认屠杀是史实，但强烈反对把事件定性为种族灭绝，理由是当时并没有系统性地毁灭亚美尼亚基督教信徒。 长期以来，亚美尼亚人一直寻求国际承认这是一起种族灭绝屠杀事件。 本月中旬，罗马天主教教皇方济各在纪念亚美尼亚大屠杀100周年弥撒时使用了"种族灭绝"一词，招致土耳其强烈不满，紧急召回驻梵蒂冈大使以示抗议。 美国总统奥巴马就亚美尼亚大屠杀百年纪念发表的声明中没有用这个词，只是称之为"二十世纪最惨无人道的暴行之一"。 旅美亚美尼亚人社区对此极为不满，认为奥巴马的"语言体操"有悖于他自己当年就此事言之凿凿表明的立场。 法国坚持将当年的大屠杀称为种族灭绝，法国与土耳其的外交关系因此紧张。 加里波利战役 德国总统高克周四曾把百年前奥斯曼土耳其对亚美尼亚人的杀戮叫做种族灭绝。 2014年，土耳其总理埃尔多安首次向那些遭到杀害的亚美尼亚人的子孙表达了慰问。 伊朗和黎巴嫩的亚美尼亚社区也在周五举行集会游行和仪式，纪念百年前大屠杀受害者。 周五，土耳其也举行仪式，纪念第一次世界大战加里波利战役100周年。 亚美尼亚指责土耳其此举意在分散世界对埃里温纪念仪式的注意力。 在土耳其加里波利半岛的登陆战发生在1915年4月25日，结果英法联盟中的澳新军团惨败。