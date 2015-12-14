哈萨克斯坦同中国签署总价值100亿美元合作协议

哈通社阿斯塔纳12月14日电 据总理官方消息，在日前结束的哈萨克斯坦-中国企业家委员会第三次会议上，哈中双方签署总价值100亿美元的多项协议。

其中，哈萨克斯坦电信股份公司与中国电信国际有限公司签署合作备忘录、哈萨克斯坦国家石油天然气公司与中国石油化工股份有限公司签署谅解备忘录、哈萨克斯坦石化工业公司与中国化学工程股份有限公司签署阿特劳州石油化工综合体项目EPC协议、中亚黄金公司与沈阳联立铜业有限公司签署有色金属（铜）工业园项目合作备忘录。

据悉，这些协议均在马西莫夫总理访华之行框架下签署。

"哈中双方目前有多个能够有效拉近双方关系的合作项目，其一，是中国国家主席习近平在2013年访哈期间提出的‘一带一路'倡议，其二是纳扎尔巴耶夫总统提出的‘光明大道'经济计划。我们认为，这两个计划完全可以做到相互对接和互补。两国企业家将能透过这两个计划，更加有效的开展互利合作。"马西莫夫说。

同时，马西莫夫还提到了去年12月，他与中国国务院总理李克强共同出席哈中企业家委员会第二次会议时的经历。他说："哈中双方在当时就从中国向哈萨克斯坦进行产能转移，达成了共识。一年后的今天，我们可以看到这一计划已经取得了良好的效果。"（编译：塔尔）