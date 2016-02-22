叙利亚发生系列炸弹攻击100多人死亡

哈通社阿斯塔纳2月22日电 据外媒报道,叙利亚首都大马士革和另一座西部城市霍姆斯发生一系列爆炸事件，造成数十人死亡。

总部设在伦敦的"叙利亚人权观察者"组织说，霍姆斯发生两次汽车炸弹攻击，炸死至少57人，其中主要是平民。

另据叙利亚国家媒体报道，大马士革南郊发生至少四次爆炸，造成至少50人死亡。

目前还不清楚谁要为这些攻击事件负责，但据信IS组织此前曾在这里发动攻击。

霍姆斯是叙利亚最早发生针对总统阿萨德反叛行动的城市之一，曾被称为"革命之都"。

但是，反叛力量在去年根据一项停火协议离开霍姆斯，把这座城市交给政府控制。

就在星期日（2月21日）叙利亚发生上述爆炸的同时，美国国务卿克里声称他和俄罗斯外交部长拉夫罗夫已经就在叙利亚实现部分停火达成"临时协议"。

他说，"和过去相比，今天离停火更近了。"

克里在星期日发表谈话说，他和拉夫罗夫同意了停火的条款，但细节仍需敲定。

与此同时，叙利亚总统阿萨德在接受西班牙《国家报》采访时说，他随时准备履行停火协议，只要能够保证"恐怖分子"不利用这样的停火加强自己的地位。

他还说，政府军正在包围反叛力量占据的北部重要城市阿勒颇，并且正在向IS的重要据点拉卡挺进。