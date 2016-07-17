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    11:18, 17 七月份 2016 | GMT +6

    俄罗斯推出飞行自行车 时速100公里

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    哈通社阿斯塔纳7月17日电 据俄罗斯《消息报》报道,一家叫做Hoversurf的俄罗斯公司创造出了一种会飞的自行车Scorpion 1,每小时飞行速度可以达到100公里。

    接受采访时,Hoversurf创始人阿塔马诺夫(Alexander Atamanov)将Scorpion 1的原理解释为多旋翼直升机。

    他还说,在未来,公司会将更多注意力投入到重型无人机上。

    "我们提出了飞行自行车的概念,更多是为了销售和推广,但是我们知道,重型无人机将拥有更好的市场前景,需求巨大。"

    阿塔马诺夫表示,自己的公司已经做好了准备,只要有人对这种飞行自行车下单,哪怕是单独一部,他们也可以生产。不过现在人们似乎对于购买这样的飞行器依然保持警觉。

    他介绍说,装备一部电池引擎的Scorpion 1大约可以在空中飞行约20分钟。

    公司已经开发出了混合动力版的产品,将使用碳氢燃料。

    公司网站显示,Scorpion 1已经可以接受预订,每部的价格大约是5万2000美元。

    《消息报》援引《大众机械》俄国版主编格里克(Alexander Grek)的话指出,目前在俄罗斯,个人购买和使用这样的机器作为交通工具,法律还是禁止的。

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