投资和发展部长：途经哈萨克斯坦的中欧班列集装箱运量有望达100万

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 -- 途经哈萨克斯坦的中欧班列集装箱运量有望于2020年达100万。

哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克21日在阿斯塔纳举行《哈萨克斯坦2015-2019年工业创新发展国家规划》党派听证会上作出上述表示。



听证会期间，参议院议员根纳季•希珀甫斯奇向投资和发展部部长哈斯姆别克提出问题。



他表示，交通运输基础设施对于工业发展至关重要。交通运输目前是哈萨克斯坦与中国之间重要的合作领域。过去五年里，欧班列次数增加了28倍。对此，国家方面还有什么计划，运输量将增加到多少？



哈斯姆别克回答议员提出的问题，并表示，哈萨克斯坦是一个内陆国家，并处在两个巨大市场中国和欧洲之间发挥着重要的枢纽作用。



在国家"光明大道"计划下，进行了大量交通基础设施建设工作。



途径哈萨克斯坦的中欧班列集装箱运量每年增长2-2.5倍。



苏联时期只有连通中亚，而没有中国至欧洲的物流线。



近几年，哈萨克斯坦和中国在霍尔果斯完成铁路对接，并成为了第二个连接中欧的路径。



未来，途经哈萨克斯坦的中欧班列集装箱运量有望达100万。根据纳扎尔巴耶夫总统下达的任务，过境运输收入将达50亿美元。



投资和发展部部长还高度评价我国航空运输领域取得的成就，并表示，每年经阿斯塔纳和阿拉木图市的中国至欧洲、欧洲至亚洲的输送量增长2倍，达50万人，而在五年前，该数据仅为2.5万人。



2020年该数据预计将达160万，而这意味着将为国家经济带来正面影响。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】