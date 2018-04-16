国内流动人口：短期居住登记人口达到100万

哈通社/阿斯塔纳/4月16日-内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫在16日在马吉利斯（议会下院）政府时段发表讲话时表示，自立法修改以来，我国短期居住登记人口增加14倍。

"2017年1月颁布的立法修改更好的控制了国内流动人口的登记问题。修改条款规定需在10天之内完成短期住宿登记。对于违反规定者也加大了惩罚力度。在此之前，3个月没有进行登记的公民会受到罚款。而现在，这一时间改为了1个月。"部长说。



同时，他还提到了长期居住登记的相关问题。



"此外，修改后的立法规定，目前居住在自己的住房，却没有进行长期居住登记的房主也会受到罚款。经过调整后，我们发现此前大部分居民没有进行任何登记。例如，2016年，常住居民人数为1300万，而去年，这一指数提高到了2000万，短期居住登记人数也增加了14倍，达到100万。这一调整确定了我国在人口登记方面的实际情况，这对城市和地区的发展至关重要。"他说。



部长还强调，要严厉打击在阿斯塔纳、阿拉木图和其他大城市的非法移民问题。



"我们每年都会发现一个房屋会进行10多个移民的长期居留登记。而修改后的立法帮助减少了此类事件的发生。此外，我们也为此简化了登记程序。"他说。



【编译：达娜】