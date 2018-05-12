联合国发起100亿美元全球教育计划

哈通社/阿斯塔纳/5月12日 - 联合国秘书长古特雷斯周五宣布了一个被称为国际教育融资机制的全新方案，计划通过与世界银行和四个区域开发银行合作（美洲开发银行、非洲开发银行、亚洲开发银行和欧洲复兴开发银行），在初始阶段利用创新手段筹集100亿美元的新教育资金。

该基金旨在通过有效利用和最大限度地提高捐助资源的影响来提高援助的效率。各国将被要求充当创始担保人并提供财政支持，以便使该机制能够开始运作。



根据2015年成立的教育委员会提高教育投资的水平，全球约有2.6亿儿童无法接受教育，其中包括1,000万难民。

联合国全球教育问题特使、英国前首相布朗指出，如果这种趋势继续下去，全球一半的儿童（4亿）在2030年之前不会接受11岁以下的教育。



"统计数字背后的人的面孔是最令人心碎的。孩子们不能上学，而被困在充当劳力、新娘、士兵和贩卖受害者的境况中。"布朗说。



目前，联合国已制定了到2030年为所有儿童提供初等和中等教育的全球发展议程的目标，并正就国际教育融资机制的初始资金捐款问题同20个捐助国进行谈判。



预计最初的捐助者将是欧洲国家，美国，加拿大，海湾国家，中国，韩国和日本。



联合国秘书长古特雷斯早前会见了来自亚洲和非洲地区的青年学生代表，以及陪同代表团的布朗。



秘书长对学生代表团表示了欢迎，并强调，任何一个国家的政府都应当对发展教育充满热情。



【编辑：木合塔尔·木拉提】