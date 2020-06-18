塞梅市阿拜博物馆计划出版100卷阿拜研究专籍

哈通社/塞梅/6月18日--塞梅市阿拜国家历史文化博物馆保护区制定发展了科学概念。

阿拜博物馆负责人​​图尔德库勒·山拜说，在思想家阿拜诞辰175周年前夕，该文化机构正在进行大量的准备工作。目标是让阿拜博物馆应该成为研究阿拜的主要中心。

博物馆负责人介绍说：«国家元首哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫在他的文章中谈到，博物馆不应该仅仅只是博物馆，它应该成为科学和教育中心。我们需要把博物馆提高到一个新的水平，使它在全世界范围内广为人知。 因此，我制定了博物馆的科学概念，它包含7个方向：优先、基本、专题、教育、百科全书和其他领域。»

与此同时，山拜指出，科学概念中的其中一个方向专门用于研究阿拜，相关工作已经在进行中。计划就这一主题出版一本100卷的阿拜研究书籍，其中的10本书将在思想家诞辰175周年之际发布。

山拜说：«大家都在问同一个问题，从哪里找那么多资料出一本100卷的书？这将是一个系统的工作，这本100卷的书将分阶段出版。今年出版10本书，明年会有更多的书出版。博物馆可供出版的资源非常丰富，我们希望这个系列的书可以让每一个对阿拜研究感兴趣的哈萨克斯坦人唾手可得，毕竟，不是所有人都能亲自来到塞梅市研究阿拜博物馆收藏积累超过80年的丰富馆藏。这本100卷的书将提供巨大的可能。»

值得一提的是，2019年5月30日，国家元首签署了«关于庆祝哈萨克伟大诗人阿拜·库南巴耶夫诞生175周年»法令。今年1月21日，在阿拜诞辰175周年之际，首都努尔苏丹市举行了庆祝活动，国家元首哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫和民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫出席了活动。

【编译：阿拉依】