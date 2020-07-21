全国超100万名居民获得疫情期间特殊补贴

哈通社/努尔苏丹/7月21日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，截至21日14:00时，全国116.9万名居民领取了疫情期间特殊补贴。

劳动和社会保障部在发布的消息中称，目前为止，共收到156.7万份申请。其中：

-75.58万名居民通过短信回复形式确认补助申请；

-38.37万名居民通过电子政府（Egov.kz）页面提交申请；

-11.73万名居民通过 42500.enbek.kz网站提交申请；

-31.03万名居民通过二级银行手机软件和其他网站提交申请；

其中，116.9万份申请获批。

消息称，截至目前，已将超过100万名居民的补助金发放到了其个人银行账户。

根据此前的报道，16日起，失去收入群体可通过短信形式（此前申请过该类型补贴的公民会自动收到短信提示）确认申请。

18日起，公民可通过egov.kz和42500.enbek.kz等网站，以及telegram-bot-тар等社交软件申请补助。

正在进行的审核工作方面， 7月17日起，已审核通过个体户的申请，雇主替雇员提交的申请从19日开始审核。

申请日期将持续至2020年 9月1日。

值得注意的是，通过短信形式确认过的公民无需另外提交申请。

【编译：阿依波塔】