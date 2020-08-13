哈通社成立100周年：韩联社社长发来视频祝贺

哈通社/首尔/8月13日--韩国联合通讯社社长兼董事长赵成富祝贺哈萨克国际通讯社成立100周年。

“大家好！我是韩国最大的通讯社韩国联合通讯社社长兼董事长赵成富。哈通社成立100周年之际，我表示最诚挚的祝贺。 ” 韩联社社长说道。

于1920年成立的哈萨克国际通讯社如今已成为哈萨克斯坦最可靠、最权威的新闻机构。通讯社向国内外读者传播新闻信息方面发挥着重要作用。

“同时，哈通社也一直在积极参与由我领导的亚太地区通讯社组织各类活动。 ” 他说。

据其介绍，哈萨克国际通讯社（哈通社）与韩国联合通讯社（韩联社）领导人于去年11月在韩国首尔举办的第十七届亚洲太平洋通讯社组织（亚通组织，OANA）大会框架下举行了双边会晤。

“会晤期间，与哈通社社长阿斯哈尔先生就加强机构间合作交换了意见。相信我们与哈通社的伙伴关系也会在亚通组织框架下得到进一步加强。作为两国的主要通讯社，我们之间的长期合作也在得到延续。希望我们之间的合作和友谊关系进一步向前发展。祝贺哈通社成立100周年，并祝愿通讯社取得绚烂的成就。 ” 他说。





【编译：阿依波塔】