伊朗通讯社祝贺哈通社成立100周年

哈通社/努尔苏丹/8月14日--伊朗伊斯兰共和国通讯社总经理穆罕默德·雷扎·诺鲁兹布尔祝贺哈萨克国际通讯社成立100周年。

伊通社总经理在祝贺视频中说：“为一个伟大的国家服务100年是一项巨大的成就。近年来，伊通社与哈通社之间建立了密切的专业关系。伊通社积极参加了由哈通社组织的一些摄影展览和线上摄影画廊，其中包括拍摄纳乌鲁兹节的摄影画廊。我们交流了想法、经验，当然还有新闻和信息。伊朗和哈萨克斯坦是两个兄弟民族，拥有共同的文化底蕴。

今年，伊通社发表了一篇哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的文章《阿拜和二十一世纪的哈萨克斯坦》。而在7月初，当一些西方媒体发表不正确的新闻，并对哈萨克斯坦COVID-19疫情进行了不公平的分析时，伊通社发表了一篇关于哈萨克斯坦抗击大流行所采取的有效措施的文章。几天前，一位哈萨克斯坦教授发表了一篇文章，讲述了一位受到伊朗人和哈萨克人尊敬和爱戴的伟大哲学家和科学家阿布·纳斯尔·法拉比。

伊通社和哈通社也在亚太地区新闻机构组织（OANA）的框架内发展合作。我希望今后两个机构之间的关系将变得更加紧密。再次祝贺哈通社成立100周年，并祝你们健康成功。”

【编译：阿拉依】