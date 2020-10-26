贸易部：哈萨克斯坦每年将新增100多家出口型企业

哈通社/努尔苏丹/10月26日 —— 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫26日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，截止2025年，我国每年将新增100多家出口型企业。

贸易部长说：“很遗憾，我国出口型企业的数量很少。所有企业的2%（445个企业实体）面向出口。让人欣慰的是，这些出口企业的81%是中小型企业。”

据他介绍，大部分出口型企业主要分布在阿拉木图、努尔苏丹和奇姆肯特市。根据，托卡耶夫总统今年发表的国情咨文指示，贸易部同普华永道 （PricewaterhouseCoopers）建立合作，联合对哈萨克斯坦非原料生产商的出口领域提供支持。

苏勒坦诺夫指出，中国是哈萨克斯坦的主要出口目标国家。

“国内500多家企业当中，共有35家食品加工企业获得了向中国出口商品的机会。目前，这些企业将通过职业水平提升培训，并将获得出口资格。最后，这些企业的商品将在中国上海举行的第三届中国国际进口博览会上展出。”他说。

贸易部长还强调，截止2025年，我国每年将新增100多家出口型企业，总数预计超过1千多家。

【编译：小穆】