新学期哈萨克斯坦有100万学生恢复常规教学模式

哈通社/努尔苏丹/1月13日 – 哈萨克斯坦全国各中小学校已于1月11日开始，进入2020~2021学年的第三学期。

根据哈萨克斯坦教育和科学部的方案，新的学期将在严格落实各项旨在防范新冠肺炎传播的隔离检疫措施基础上，采取混合模式开展教学活动。

据悉，在这个学期内，根据学生家长（双亲或其他法定监护人）的申请，允许所有学校1~5年级，以及国际学校1~7年级按照常规教学模式开展课堂教学活动，但每个班级学生人数上限为15人。

学生总人数规模不超过300人学校，也允许开设以常规教学模式授课的班级。

本学期内，毕业班级（9、11、12年级）70%的学生将以常规模式、30%的学生将以远程模式接受教学。今年毕业班级学生总数将达到44万人。

同时，在严格落实检疫制度的前提下，允许各类学校恢复学生寄宿制度。

此外，如果学生家长（双亲或其他法定监护人）提出申请，可酌情设置5人以下的课外培训班级。

根据相关方案，新学期将至少有100万学生以常规模式接受课堂教育。

教育和科学部强调称，所有学校在开展混合模式的教育活动期间，必须严格遵守卫生和流行病学规范，制定灵活有效的课程制度，特别是增加轮换班级的数量并错开各班级的休息时间，尽可能确保学生之间保持社交距离和减少不同班级学生之间的接触。每天必须安排专职人员，定时检测学生和教师的体温情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】