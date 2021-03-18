美国银行预测油价或将回升至100美元/桶

哈通社/努尔苏丹/3月18日 -- 美国银行分析师预测，未来几年油价可能重回100美元/桶以上，达到2014年以来最高水平。

美国银行认为，油价上涨或归功于大宗商品基本面改善和全球经济刺激政策。

美国银行早前修订了对2021年石油市场的展望，预测布伦特原油或于2021年二季度达到70美元/桶，2021年全年布伦特原油均价为60美元/桶，比此前预计调高了10美元。预测2021年WTI原油均价将达57美元/桶。调高油价预期的原因是德克萨斯州受冬季风暴暂时影响了原油生产，且欧佩克成员国及其盟友仍然实施产量限制。

除美国银行外，其他公司也对能源市场复苏持乐观态度。阿塞拜疆国有石油公司SOCAR的贸易公司SOCAR Trading是全球最大能源贸易公司之一。该公司认为布伦特原油价格在2021年底前可能达到80美元/桶，并有可能在未来18至24个月内突破100美元/桶。本周早些时候，高盛基于石油需求可能回升至疫前水平，将布伦特原油预估价格上调10美元/桶。高盛预计布伦特原油价格将在2021年二季度升至70美元/桶，三季度升至75美元/桶。