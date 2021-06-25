日本新冠疫苗单日接种量达100万剂

哈通社/东京/6月25日 —— 据共同社报道，日本政府统计结果显示新冠疫苗接种次数已超过作为目标的单日超过100万剂。

据报道，包括老年人在内的普通人和医护人员等合计人数在14日达到101万3061剂。但统计机制是医护人员周末12日和13日的报告计入周一14日报告中，在当前系统下掌握细致的接种情况有所局限。

围绕疫苗，首相菅义伟上月提出“6月中旬以后单日达到100万剂”的目标。目前正通过地方政府、大规模接种中心、企业和大学这3个途径推进接种。力争在10至11月完成全部有意愿者的接种工作。

6月14日包括老年人在内的普通人接种量为79万8096剂，医护人员等为21万4965剂。截至22日，普通人接种量累计2428万剂，医护人员等为1010万剂。完成第一剂接种的老年人已接近50%，完成第二剂接种的超过15%。

国内接种2月中旬以医护人员等为对象率先启动。4月中旬开始面向65岁以上老年人接种，6月还在企业和大学启动接种。单日接种量4月中旬时为数万至十数万剂，该数字随着老年人接种工作全面启动而增加，到5月底超过了80万剂。

另一方面，菅义伟在6月9日的党首讨论中主张8日实现了“单日100万剂”，但实际并未达到。最新统计显示，8日的接种量为96万剂。

接种数据统计机制是普通人按接种日计算，也有延迟录入系统的情况发生。医护人员按报告日计算，周末节假日的部分合并计入下一个工作日。