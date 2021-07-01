北京举行隆重仪式 庆祝中国共产党建党100周年

哈通社/北京/7月1日 -- 庆祝中国共产党成立100周年大会7月1日当地时间上午8时在北京天安门广场隆重举行。中国国家主席习近平及其他党政高层领导人出席了活动，习近平发表了讲话。

习近平在致辞中指出，中国共产党在过去的100年中，共产党领导中国人民实现了国家复兴，实现了第一个百年奋斗目标，全面建成了«小康社会»。今后，中共仍将继续与中国人民一起为建设繁荣富强的国家而努力。

«七一»庆祝大会并未安排阅兵式，不过进行了空中飞行表演。

据报道，在«七一»大会之前，不少庆祝活动就已经陆续铺开。

周二（6月29日）上午，中国«七一勋章»颁授仪式在人民大会堂举行。中国领导人习近平首次颁授«七一勋章»并发表讲话。«七一勋章»是中国共产党党内最高荣誉，这次共有29人获得了«七一勋章»。

周一（28日），庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》在被称为«鸟巢»的中国国家体育场举行。新华社报道指，习近平、李克强、栗战书等党和国家领导人，与约2万名观众一起观看演出。

中国各地也在陆续举办各类庆祝活动。

在纪念日前夕，中共中央组织部公布最新党内统计数据称，截至2021年6月5日，中国共产党党员总数达到9514.8万名。

中国中央对外联络部此前发布消息称，有150多位国家元首、政府首脑，200多位政党的主要领导人就中共建党100周年表示祝贺。

【编辑：木合塔尔·木拉提】