迪拜世博会哈国国家馆接待游客超100万人次

哈通社/努尔苏丹/2月21日 -- 迪拜世博会哈萨克斯坦展馆开馆至今接待游客超100万人次。

据阿特梅肯商业网消息，迪拜2020年世界博览会哈萨克斯坦展馆在2月20日，迎来的开馆以来的第100万位参观者——38岁的迪拜市民、企业家阿里·布莱。

哈萨克斯坦副总理兼贸易和一体化部部长贝布特·苏力坦诺夫代表2020年世博会哈萨克斯坦展馆，向第100万位进入哈国展馆参观的参观者阿里·布莱表示了祝贺。

哈国驻阿联酋大使玛迪亚尔•梅恩勒别科夫、2020 年迪拜世博会哈萨克斯坦国家馆负责人阿连·沙依朱尼索夫以及负责国际参与者事务的世博会副主席沃马尔·谢哈德出席了祝贺仪式。

作为对第100万进入哈国国家馆的参观者的奖励，阿里·布莱先生获得了在哈免费观光旅游的机会。他将可以与两名同伴在哈免费观光，往返机票以及在哈期间的旅行计划，将由阿斯塔纳航空公司和Kazakh Tourism国有公司负责组织安排。

在接受记者采访时，阿里·布莱表示自己一直都对哈萨克斯坦充满兴趣，因此对了解哈萨克斯坦的每一个机会都不想轻易放过。

«我的朋友们推荐我参观哈萨克斯坦展馆，并告诉我它是这次世博会最棒的展馆之一。»阿里·布莱说。

他表示，参观哈萨克斯坦展馆，让他对哈萨克斯坦独特的文化和风貌有了更加深入的了解。

这位迪拜居民称，展馆中的科技部分展示，特别是机器人表演令他映像深刻。«展馆外的哈萨克斯坦国家管弦乐团带来的民乐表演也非常棒，我很期待到哈国旅行。»他说。

2020年世界博览会作为国际展览局认可的综合型世界博览会，于 2021年10月1日在阿拉伯联合酋长国迪拜开幕，将持续至2022年3月31日。国际展览局2013年11月27日于巴黎的大会正式授与迪拜主办权。迪拜同时也是世界博览会从1851年以来首个来自中东国家的主办城市。

根据世博会组委会的统计，以«沟通思想，创造未来»为主题的此次世博会，参观游客数量截至2月15日已累计达到了1350万人次。

哈萨克斯坦国家馆的主题是«过去、现在和未来的旅程 «，分为圣地地图、文化遗产、自然资源和生物多样性等4个展区，总面积达到3420平方米，是此次世博会上面积最大的展馆之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】