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    15:15, 19 五月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦赛加羚羊总数有望超过100万

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    哈通社/努尔苏丹/5月19日 – 根据2021年的统计，哈萨克斯坦境内现有赛加羚羊总数为84.2万只。

    就在上周，一段有关赛加羚羊的短片在哈萨克斯坦社交媒体上大量传播。这段短片中，拍摄者拍摄到了一只罕见的白化病赛加羚羊幼崽。根据后来的调查显示，该短片于多年前拍摄于俄罗斯境内。

    哈萨克斯坦生态地质和自然资源部已经对上述消息做出了证实。

    哈萨克斯坦生物多样性监管保护机构Охотзоопром负责人阿扎马特·阿卡耶夫称：

    -首先，社交媒体上的影片不是在哈萨克斯坦拍摄的。其次，白化病其实很多人都了解，它是一种遗传疾病，会使遗传者通体雪白。从科学上说，它属于罕见病的一种。

    这位专家同时表示，赛加羚羊的产仔期一般从每年的4月末开始，持续到5月的中旬。

    阿扎马特·阿卡耶夫还表示，哈萨克斯坦每年会对赛加羚羊的种群数量进行统计，但至今还没有记录到有白化赛加羚羊幼崽的诞生。

    阿扎马特·阿卡耶夫指出，全球90%的赛加羚羊生活在哈萨克斯坦境内，主要分成了三个大的群体，分别位于别特帕克达拉、乌拉尔和乌斯秋尔特高原地区。

    根据去年的统计，赛加羚羊的总数为84.2万只。专家预计，今年这一数量将有较大的增长，可能将会增加到120万。总体而言，由于环保机构和执法机关近几年的努力，哈萨克斯坦境内的赛加羚羊种群数量一直在呈现出逐年增长的趋势。

    阿扎马特·阿卡耶夫同时强调，在赛加羚羊的产仔期，任何人都不应该对这一物种进行干扰。任何科研调查活动，都必须严格遵照相关的法律法规予以执行。

    他还表示，采取任何方式对赛加羚羊进行捕获的行为都是违法的，将会被依法追究责任。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


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