哈内务部与中国公安部定期举行经验交流与培训会议 哈已有100名警察参与培训

哈通社/努尔苏丹/8月8日--哈萨克斯坦内务部部长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫会见中国驻哈萨克斯坦大使张霄。

会谈期间，双方讨论了两国在打击犯罪、维护公共秩序和公民安全方面的合作。 哈萨克斯坦内务部与中国公安部在相关法律框架下开展着密切合作。

具体来说，双方定期举行双边互访和扩大跨境合作工作会议，组织干部培训和再培训，并交流工作经验。

哈内务部长表示，哈萨克斯坦和中国执法机构之间的合作处于高水平。 近五年来，哈萨克斯坦内务部和中国公安部代表多次互访，并之间举行了数十次会议。

此外，阿赫梅特詹诺夫就协助组织哈萨克斯坦警察参与的培训向中国大使表示了感谢。据其介绍，哈萨克斯坦已有108名警察参加交流经验框架下组织的培训。

部长表示，打击极端主义和恐怖主义，打击互联网欺诈是优先任务之一。 在这方面，需要加强国际信息交流，以将欺诈者绳之以法，因为此类活动通常具有跨国性质。

中国大使张霄表示，中方有意就保护公民安全开展密切合作。

根据会谈结果，双方表示愿继续加强富有成果的合作。

【编译：阿依波塔】