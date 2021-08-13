今天是哈萨克国际通讯社成立101周年纪念日

哈通社/努尔苏丹/8月13日— 2020年是哈萨克国际通讯社（哈通社）成立101周年。

1920年8月13日，哈萨克国际通讯社的前身--俄罗斯电讯社（РОСТА）驻奥伦堡-托尔盖分社正式成立。

后来，通讯社历经多次更名后，曾先后使用ҚырРОСТА、ҚазРОСТА、KazTAG等名称，并最终于2014年1月正式更名为哈萨克国际通讯社Kazinform，成为我国首个国际性新闻通讯社，开始了其历史上的新阶段。

成立101年以来，哈通社致力于传播政治、经济、社会、人文及体育等各领域可靠而客观的时事新闻。

哈通社通过www.inform.kz网站，以哈萨克文、俄文、英文、中文、乌兹别克文，以及哈萨克语阿拉伯文5种语言文字面向全球200多个国家报道新闻。在中亚国家中，哈通社是首个开设中文网站的媒体。

哈通社总部位于首都努尔-苏丹市，在阿拉木图设有分社，并在包括拜科努尔在内的全国各地设有15个记者站，同时在俄罗斯、中国、土耳其、阿联酋、波兰、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国派有常驻记者。

哈通社目前已加入亚洲太平洋通讯社组织（亚通组织，OANA）、独联体成员国国家通讯社协会（АНИА）、突厥语国家通讯社组织（TKA）、经合组织和里海沿岸国家新闻组织，并与塔斯社、新华社和伊通社等43个国家通讯社建立了合作关系。