中选委：国际观察员人数从1026人减少至1024人

哈通社阿斯塔纳4月25日电 哈萨克斯坦中央选举委员会今天发布消息说，根据欧洲安全与合作组织的要求，决定取消两名俄罗斯籍观察员谢尔盖•卡拉什尼科夫和斯捷潘•塔帕宁参加总统选举的观察员资格。因此，到目前为止，参加哈总统选举的国际观察员人数从原本注册的1026人减少为1024人。（编译：元珍）