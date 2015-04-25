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    19:27, 25 四月 2015 | GMT +6

    中选委：国际观察员人数从1026人减少至1024人

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    哈通社阿斯塔纳4月25日电 哈萨克斯坦中央选举委员会今天发布消息说，根据欧洲安全与合作组织的要求，决定取消两名俄罗斯籍观察员谢尔盖•卡拉什尼科夫和斯捷潘•塔帕宁参加总统选举的观察员资格。因此，到目前为止，参加哈总统选举的国际观察员人数从原本注册的1026人减少为1024人。（编译：元珍）

    标签:
    选举 总统 欧安组织 俄罗斯 黄金储备
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