102岁老太胶带勒死室友 或成全美最老杀人犯

哈通社阿斯塔纳电，据中国新闻网援引外媒消息，美国麻省一名患有老人痴呆症的102岁长者，涉嫌将室友杀死，或需面临审判，成为美国历来最老的杀人疑犯。

这位名为劳拉•伦德奎斯特的老奶奶5年前涉嫌以胶袋将老人院室友伊丽莎白•巴罗勒死。由于伦德奎斯特患有老人痴呆症，法院认为其认知能力不足以预谋杀人，只能指控以二级谋杀罪，毋须出庭受审，事发后她一直在精神科医院留医。 地区检察官表示，伦德奎斯特患有妄想症，以为巴罗要霸占房间，她曾对巴罗说，自己会比她长命，很快可占去近窗的床位。检察官发言人表示，法院每三个月都会评估伦德奎斯特的病情，一旦发现她的精神状况良好，可能就需要出庭受审。 不过，受害人的儿子认为，让伦德奎斯特出庭受审，就像检控两岁儿童般，不可能向她追究责任。 他曾控告老人院疏忽照顾，但2012年法院裁定老人院没有疏忽照顾。他又向老人院职员表示，在父亲离世前，父母一直同住该房间，因此母亲不欲离开那房间，并建议院方将母亲与伦德奎斯特分开。 但院方坚称两人相处融洽。院方表示，在巴罗死前，曾问二人是否要换房，但二人都拒绝，并指二人感情要好。