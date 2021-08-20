上半年哈国原油出口额达105亿美元

哈通社/努尔苏丹/8月20日 -- 据统计分析网站energyprom发布数据显示，全球平均每天生产9400万桶原油，其中近200万桶是哈萨克斯坦生产的石油。

2021年1月至6月，哈国的原油产量为3620万吨，考虑到欧佩克减产协议，预计将比上年减少5.8%。

主要产油区阿特劳州产量有所下滑:2340万吨石油，年减少6.6%。原油产量第二和第三位分别是曼格斯套州(820万吨，减少4.2%)和阿克托别州(240万吨，减少0.4%)。数据显示，2020年哈萨克斯坦石油产量为7300万吨，比2019年下降7.2%。

2021年1月-5月，哈萨克斯坦出口2700万吨原油，价值105亿美元。出口量减少11.7%，出口额减少24.1%。

今年，哈萨克斯坦向独联体国家仅出口石油7.07万吨，出口金额2520万美元。主要出口目的地国是俄罗斯(3.51万吨)和乌兹别克斯坦(3.57万吨)；向非独联体国家出口2690万吨石油，出口总金额达105亿美元。意大利历来是哈国石油出口的主要国家之一:710万吨，比去年减少了10.1%，其后依次为荷兰(390万吨)和法国(230万吨)。

今年5月，原油及以沥青矿物为原料的原油产品出口交货成本年增长2.2倍，月增长2.4%。在年度动态中，独联体国家的石油价格上涨了 3.7 倍，非独联体国家上涨 2.2 倍。

根据EAI的数据，2020年，全球平均每天生产9420万桶原油。其中大部分都由美国生产，占总产量的20%。前三位还包括沙特阿拉伯和俄罗斯，这两个国家的所占比例分别为11%。排名前10的国家占据了72%的石油日产量。哈萨克斯坦的石油产量为190万桶/天，占全球产量的2%。

此前，根据哈萨克斯坦政府总理官网消息，2023 年将在阿特劳州启动第三代工厂，这将有望实现每年增加石油产量1200 万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】



