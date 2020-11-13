自年初以来，哈萨克斯坦已交付1070万平方米的住房

哈通社/努尔苏丹/11月13日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部新闻处消息，2020年1月至10月的住房交付使用量比去年同期高出9.7％。“光明宅基地”计划的年度计划已完成了75.8％。

消息中写道：“自今年年初以来，哈萨克斯坦已经交付使用1070万平方米的住房。全国共委托建造94737套住房，其中34535套住房为独立房屋。全国有15个州以及直辖市实现了增长，分别是东哈州（116.7％）、北哈州（112.5％）、卡拉干达州（110.3％）、巴甫洛达尔州（109.6％）、库斯塔奈州（109.5％）、阿拉木图州（108.5％）、突厥斯坦州（107.9％）、江布尔州（107％）、西哈州（102.7％）、阿克莫拉州（101.6％）、曼格斯套州（100.9％）、阿克托别州（100.5%）、努尔苏丹市（154.6％）、阿拉木图市（103.6％）和奇姆肯特市（103.1％）。”

据工基发展部消息，全国只有两个州的住房交付量有所下降，分别是阿特劳州（88.4％）和克孜勒奥尔达州（91％）。

【编译：阿拉依】