国家石油天然气公司上半年产油1073.8万吨

哈通社/努尔苏丹/8月2日 -- 据哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KMG）消息，2021年上半年，公司生产原油和凝析油1073.8万吨（约合44.5万桶/天），同比下降5.3%；生产天然气和伴生气40.79亿立方米，下降5.6%；运输原油3694.9万吨，下降1.0%；运输天然气464.11亿立方米，增长2.7%。公司在哈国内炼厂及罗马尼亚炼厂累计加工原油970.4万吨，增长17.1%。

按油田统计，2021年上半年，公司在田吉兹油田份额油产量270.7万吨（约合11.9万桶/天），同比下降5.1%；份额气产量15.05亿立方米，下降4.2%。在卡沙甘油田份额油产量61.3万吨（约合2.7万桶/天），下降8.9%；份额气产量3.74亿立方米，下降7.9%。

田吉兹油田和卡沙甘油田产量下降的主要原因是履行欧佩克+限产义务。

哈国家石油天然气公司在卡拉恰甘纳克油田份额油产量为53.9万吨（约合2.3万桶/天），下降4.1%；份额气产量10.03亿立方米，下降3.9%。

卡拉恰甘纳克油田产量下降的主要原因是俄罗斯奥伦堡天然气加工厂削减哈天然气接收量，且6月气温较高导致天然气回注量下降。

【编译：木合塔尔·木拉提】