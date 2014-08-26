中国有望10月推出国产桌面操作系统

哈通社阿斯塔纳8月26日电，据路透社报道，新华社周日报导称，中国有望在10月推出国产桌面操作系统。

中美围绕网络安全的争议颇多，计算机技术已经成为引发中美紧张关系的领域之一。中国目前寻求帮助国内计算机行业赶上进口产品，比如微软的Windows系统和谷歌的安卓移动操作系统。

新华社援引中国工程院院士倪光南的说法称，国产操作系统的突破，将首先从桌面操作系统开始，然后从桌面PC扩展到移动终端。

中国工信部旗下的《人民邮电报》对此最先予以报导。

倪光南称，中国有望在今年10月推出支持应用商店的国产桌面操作系统新版本。

倪光南希望在一两年内从替代XP开始，首先在桌面实现国产化替代。然后，在三五年内，从桌面PC拓展到移动终端。

今年5月，中国中央政府禁止采购微软Windows 8操作系统，且微软目前还遭遇了反垄断调查。

去年3月，中国政府表示，谷歌通过其安卓操作系统对中国智能手机业控制过多。

倪光南表示，在策略上需要抓机遇，抓突破点，现在最大的机遇就是微软停止对XP的服务，中国政府禁止采购Windows8。

他说道，"营造一个能够与谷歌、苹果、微软相抗衡的生态环境，这个才是我们成功的关键"。