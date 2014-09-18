韩国体育大学教授拿学生做活体实验 长达10年

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，韩国正义党议员郑振厚联合网络调查报道媒体Newstapa16日曝出了一则令人震惊的丑闻：韩国体育大学教授和研究生为了写论文，非法在人体内提取肌肉和脂肪组织做活体实验长达10年之久。

北京国际在线援引韩国《朝鲜日报》17日报道指出，郑议员说，韩国体育大学从2000年开始至今共实施了21次非法活体实验活动，共有218人被动员参加实验，其中一半以上是韩国体育大学的学生。郑议员称，共有6名体大教授和34名研究生参加了研究项目，他们为了研究"运动对人体的影响"、"走路运动对中年女性腹部肥胖的影响"等课题而提取人体肌肉和脂肪组织来进行实验活动。郑议员透露，在人身上提取活体组织的手术主要由韩国体育大学的金教授负责，而金教授并不具备医疗许可证。 另外，Newstapa网站公开了金教授领导"活体组织穿刺针"在2名实验者身上抽取脂肪的视频。此外，金教授的论文中记录了对7名女性进行脂肪活体检查的实验事实，另有1名韩国体育大学博士生严某的论文中记录了对18名体大举重选手肌肉进行活检的实验内容，此项实验的手术也是由金教授亲自实施。 据悉，未取得医疗许可的金教授以成绩为诱饵引诱学生们参加自己的研究实验，不仅是违法行为，也违反了学者的研究道德。郑议员指出，曾经有1名学生在接受肌肉活检试验后产生了副作用，并因此不得不放弃了成为国家队选手的梦想。这位学生表示，自己是在金教授威逼利诱下贪图学分而同意参加实验的，然而在实验后的第二天就产生了神经麻痹的现象，右脚难以正常落地。而金教授却通过这项实验而写出了一篇论文。 郑议员揭露金教授等人的可怕行径后，敦促韩国教育部和体育大学严厉惩罚金教授等人并对学生予以补偿。