俄称中国若用俄火箭发动机可省10年 但不卖技术

哈通社阿斯塔纳10月12日电，据环球网援引俄罗斯《消息报》报道，俄罗斯向中国推荐火箭发动机，预计能帮助中国工业在研制环保运载火箭方面至少节省10年时间。

俄联邦航天署一名消息灵通人士向《消息报》透露称，俄火箭航天工业建议中国落实火箭发动机制造领域的联合项目。在俄联邦航天署的授意下，俄液体火箭发动机主要制造商、莫斯科州希姆基市"能源机械制造"科学生产联合体，已经就此起草了建议书，计划提交两国首脑商谈。这名消息人士指出，中俄政府总理定期会谈筹备委员会第18次会议计划于10月11日在索契召开，俄罗斯副总理罗戈津将在会上汇报中俄可能在火箭发动机领域合作的参数。中国国务院副总理汪洋将参加此次会议。

一名接近"能源机械制造"科学生产联合体领导层的消息人士表示，俄方向中国伙伴提出的合作建议的亮点在于，俄罗斯设计师愿意帮助中国同行克服对方在第一级氧气煤油发动机领域的落后状况。他指出，俄方分析了中国运载设备的现状，看到中国火箭主要使用和俄罗斯"质子"火箭相同的燃料，主要是庚基有毒成分。不久前中国宣布向纯生态清洁燃料过渡，首先考虑把煤油和氧气作为氧化剂，在未来还将考虑使用氢气和甲烷燃料。中国海南文昌新航天发射场计划只使用安全燃料。俄罗斯"能源机械制造"科学生产联合体拥有全系列氧气煤油发动机，在制造这些发动机方面有着令人印象深刻的丰富经验，俄方建议正是以此为基础，准备向中国制造和供应任何现有发动机成品，或者根据中方需求研制新型发动机。这名消息人士认为，俄罗斯设计师可能参与制造中国计划在文昌航天发射场使用的"长征五号" 系列新型运载火箭。如果使用俄罗斯技术，能够使中国在此领域缩短10-15年的差距。

俄副总理罗戈津的办公室表示，对于双方在中俄总理会谈筹备框架内即将进行的谈判细节，暂时不便评论。

俄联邦航天署消息人士指出，在初步会谈过程中，中国同行已经表示出了对RD-170家族发动机的浓厚兴趣。这种发动机是在前苏联"能源-暴风雪"项目框架内制造的，是有史以来最为强大的液体火箭发动机。现在的问题仅仅在于，中国立即表示，他们不仅需要发动机本身，还需要该型发动机转移到中国生产的全部技术。而在俄方的建议中，暂时还没有这种方案。

在中俄关系迅速升温的大背景下，不排除俄在发动机制造领域的技术成为双方博弈对象的可能。在此方面，中国已经做出一系列姿态，表示准备与俄罗斯进行更加密切的合作。比如在俄罗斯列舍特涅夫信息卫星系统公司8月18日在莫斯科进行的合作研讨会上，中国长城工业集团公司业务副总裁赵春潮表示，根据国家指示，中方开始建立新的合作机制，保证中国所有航天电子元器件都能绝对适用于俄罗斯工业。

俄罗斯航天科学院通信院士安德烈-约宁认为，中国设计师在制造强大的第一级液体火箭发动机方面遇到了显著的问题。他指出，中国没有RD-170级别的火箭发动机，至于中国到底能在多大程度上独立自主研制这种发动机，现在还很难说，因为此类信息绝对保密。当然，RD-171、RD-181发动机可能适合中国正在制造的新型运载火箭。但是，必须清醒地认识到，截止今日俄罗斯拥有的技术优势应该用于保证和中国进行联合航天项目，无论如何不能出卖技术，只能谈论联合项目。俄方贡献火箭发动机和载人航天飞行经验，中方则投入自己的资源。