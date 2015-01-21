最爱喝酒的10个国家（图）

哈通社阿斯塔纳1月21日电，据华尔街日报网报道，由于历史和社会差异，一些国家人均饮酒量远高于全球平均水平。该图集依据世界卫生组织数据，列出了全球最爱喝酒的的10个国家，白俄罗斯位列榜首。

据世界卫生组织(World Health Organization，简称WHO)数据显示，2010年全球15岁及以上人群人均酒精消费量为6.2升。2012年，约330万人的死因与酒精有关。在某些国家，饮酒及由此引发的疾病还要更加严重。2010年，10个国家的人均酒精消费量超过13升，最高的国家达到了17.5升。据美国胎儿酒精综合症全国协会(National Organization on Fetal Alcohol Syndrome，简称NOFAS)的汤姆•唐纳森(Tom Donaldson)说，历史和社会方面的原因导致特定国家饮酒量较高。

唐纳森说，上述某些地区缺乏关于树立饮酒健康意识的公共卫生工作。饮酒量最大的八个国家缺乏促使大众了解饮酒影响的公共政策举措。上述国家居民往往也是最容易罹患酒精使用障碍(alcohol use disorders)的人群。这类障碍将导致肝硬化等身体问题或抑郁症等精神疾病。许多严重疾病很大程度上因喝酒而起。在全球330万例酒精相关的死亡中，三分之一由心血管疾病和糖尿病引起。肝硬化导致的死亡有一半需要归咎于酒精。类似地，胰腺炎和各类口腔癌的病例中，超过四分之一由饮酒导致。

24/7 Wall St.网站依据WHO数据，盘点了全球最爱喝酒的10个国家： 第10名：斯洛伐克 人均酒精消费量：13.0升（并列第9高） 酗酒率：26.2%（第16高） 酒精相关死亡率：7.7%（第14高） 出生时预期寿命：76.1岁 第9名：捷克 人均酒精消费量：13.0升 酗酒率：36.5%（第3高） 酒精相关死亡率：5.8%（第33高） 出生时预期寿命：78.1岁 第8名：匈牙利

人均酒精消费量：13.3升 酗酒率：25.4%（第17高） 酒精相关死亡率：6.7%（第22高） 出生时预期寿命：75.1岁 第7名：安道尔 人均酒精消费量：13.8升 酗酒率：4.2%（第69低） 酒精相关死亡率：3.9%（第77高） 出生时预期寿命：未知 第6名：乌克兰 人均酒精消费量：13.9升 酗酒率：23.2%（第24高） 酒精相关死亡率：34.4%（第2高） 出生时预期寿命：70.9岁 第5名：罗马尼亚 人均酒精消费量：14.4 升 酗酒率：7.9%（第75高） 酒精相关死亡率：8.9%（第11高） 出生时预期寿命：68.7岁 第4名：俄罗斯 人均酒精消费量：15.1升 酗酒率：19.3%（第32高） 酒精相关死亡率：30.5%（第5高） 出生时预期寿命：70.5岁 第3名：立陶宛 人均酒精消费量：15.4升 酗酒率：36.7%（第2高） 酒精相关死亡率：30.9%（第4高） 出生时预期寿命：73.9岁 第2名：摩尔多瓦 人均酒精消费量：16.8升 酗酒率：32.2%（第8高） 酒精相关死亡率：33.1%（第3高） 出生时预期寿命：81.4岁 第1名：白俄罗斯 人均酒精消费量：17.5升 酗酒率：26.5%（第14高） 酒精相关死亡率：34.7%（最高） 出生时预期寿命：72.1岁