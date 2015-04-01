澳门博彩收入连降10个月贴近最差纪录

哈通社阿斯塔纳4与1日电 据BBC报道，中国澳门特区的博彩业收入在2015年3月份大幅下跌39%，是史上第二大的月度跌幅，且已经连续10个月下降。

这个投注额数倍于拉斯维加斯赌业的中国特别行政区，豪赌客的数量正在大幅减少。 澳门特区自治政府在4月1日发布的数据显示，澳门3月份的博彩业收入下降至约215亿澳门元（合27亿美元），而一年前则是355亿澳门元。 在中国国家主席习近平开始大规模的反腐行动之前，中国唯一一个赌博合法化的地区曾是政府官员和国企人员经常光临的地方。 分析指由于豪赌客在中共中央大规模反腐调查之下保持低调，澳门博彩业的短期前景令人谨慎。 法新社引述中信里昂证券（CLSA）公司博彩业分析师阿伦•费舍尔（Aaron Fischer）指，预期未来一年澳门的博彩业仍将呈现负增长，且每月均会出现同比下降。 长远前景则可能稍为乐观，基础设施系统将令前往澳门的时间缩短，新的博彩、酒店以及休闲设施也可能吸引更多游客。 路透社引述分析指，中国14亿人口当中大约只有2%到过澳门。 目前，澳门赌场收入占政府财政总收入近80%；而今年3月，崔世安响应国家主席习近平此前的说法，指澳门经济需要更多元化，从而减少对博彩业的依赖。 而美国拉斯维加斯的赌业则在该城市财政收入当中占不到10%。