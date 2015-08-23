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    16:47, 23 八月份 2015 | GMT +6

    菲律宾台风已导致10人死亡 （视频）

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    哈通社阿斯塔纳8月23日电 据lifenews.ru网站消息，通过菲律宾东北部海域的台风"天鹅"，已造成10人死亡，3人失踪。消息称，台风带来的降雨，引发淹水、泥石流和桥梁倒塌事故，1.3万人已被菲律宾政府疏散。

    据悉，菲律宾高山省、本格特省和北伊罗戈省的灾情最严重。（编译：塔布斯）

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