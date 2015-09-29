中国将设立10亿美元基金支持联合国工作

哈通社阿斯塔纳9月29日电 据《华尔街日报》30日报道，周一联合国大会一般性辩论开始时，中国国家主席习近平表示，中国将设立为期10年、总额为10亿美元的和平发展基金，用以支持联合国的工作。

习近平称，中国将加入新的联合国维和能力待命机制，建设8,000人规模的维和待命部队。

习近平表示，中国政府在未来五年内将向非盟提供总额为1亿美元的无偿军事援助，支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设。

习近平还力图在全球舞台展示领导力，在为期一周的访美之行即将结束之际，他承诺将为国际发展提供数十亿美元资金，以此缓解国际社会对中国实力不断提高的担忧。

在联合国周日举行的妇女权益峰会上，习近平承诺，中国将向联合国妇女署捐款1000万美元，在今后五年内，中国将帮助发展中国家实施100个妇幼健康工程，并实施100个快乐校园工程，提高女童入学率。

上周六习近平宣布中国将启动针对发展中国家的南南合作援助基金，首期提供20亿美元资金，并增加对最不发达国家（大多位于非洲）的投资，力争2030年达到120亿美元。

习近平上周六在联大表示，中国将公平置于利益之上。他随后与来自南半球发展中国家的数位领导人举行了会谈。

上周五中国还承诺到2017年建立碳排放交易系统，并拨出31亿美元帮助发展中国家为他们的过渡计划融资。

诺丁汉大学中国政治专家曾锐生表示，这与过去有很大的不同。

曾锐生说，这是第一次中国向全球发展投入大笔资金。

他还表示，这显示出中国外交政策方面一种新的、从一定角度看非常积极的自信，不过如何使用这些资金将非常重要。从短期来看，他认为习近平美国之行的效果几乎完全达到了中国政府之前的预期。