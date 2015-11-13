哈通社阿斯塔纳11月13日电 据《华尔街日报》13日报道，石油输出国组织(简称：欧佩克)周四公布，欧佩克10月份石油产量大幅下滑，因伊拉克石油出口出现问题。此前欧佩克石油产量持续升高，一度创下三年高点。

欧佩克在备受关注的月度石油市场报告中披露，10月份欧佩克日均石油产量3,138.2万桶，低于9月份的3,163.8万桶。

当月总体产量下滑主要是因伊拉克日均产量减少19.54万桶，当前伊拉克政府急需资金以抗击极端组织"伊斯兰国"(ISIS)，这使该国石油行业遭受涸泽而渔之困，此外伊拉克南部主要石油码头遭遇恶劣天气，也给产量造成不利影响。

伊拉克10月份日均石油产量为401.2万桶，低于9月份的420.8万桶，但仍处于历史较高水平。

沙特阿拉伯10月份日均产量下降7.2万桶，至1,012.5万桶，为连续第二个月下滑。今年夏季沙特石油产量创下历史纪录，一定程度上是因国内能源需求升至高峰。

10月份科威特日均石油产量下降4.45万桶，至268.8万桶。

欧佩克称，今年市场对欧佩克的日均石油需求为2,960万桶，低于其当前产量水平。

欧佩克称，预计2016年市场的日均石油需求将增加约125万桶，低于2015年150万桶的增幅，与该组织此前的预期一致。

欧佩克称，预计2016年非欧佩克国家日均石油产量减少13万桶。