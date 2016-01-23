布伦特油价飙涨10% 推动美欧股市全面上扬

哈通社阿斯塔纳1月23日电 综合外媒消息，有关欧洲和日本央行推出新刺激举措的前景和即将席卷美国东海岸的暴风雪提振燃油市场预期，推动布伦特油价上涨10%。美欧股市受此提振全面上扬。

以下为隔夜全球市场概览：

--外汇市场

美元兑欧元和日圆周五走高，因投资者在欧洲央行暗示可能推出更多刺激措施以及日本股市飙升后放松警备。纽约交易时段尾盘，欧元兑美元报1.0792美元，低于周四的1.0888美元。美元兑日圆升至118.77日圆，缔造今年来首次周度上涨，周四报117.49日圆。

--股票市场

美国股市周五追随全球股市上涨的走势，缔造一个月来首次周度上涨，投资者欢迎有关欧洲和日本的央行有望推出更多刺激举措的信号。原油价格从低迷水平反弹，推升能源股价格。道琼斯指数上涨1.3%，至16093.5点。标普500指数上涨2%，纳斯达克综合指数弹升2.7%。

道指本周上涨0.7%，标普500指数上涨1.4%，纳斯达克综合指数上涨2.3%。这是三大股指自去年12月24日以来首次实现单周上涨。

--美国国债

美国国债收益率周五走高，追随股市和油价的升势，因央行暗示可能采取刺激措施以应对全球增长放缓，促使全球高风险资产普遍上扬并且投资者撤离避险资产。10年期美国国债收益率升至2.052%，国债价格连续第二天下跌，近几天来笼罩市场的担忧情绪有所消退。

--商品市场

原油期货价格周五升破32美元/桶，因有关欧洲和日本央行推出新刺激举措的前景和即将席卷美国东海岸地区的暴风雪提振了市场对燃料需求的预期。美国原油期货价格较周三触及的12年低点上涨了21%，但一些市场观察人士警告称，此轮上涨可能不会持久。

纽约商品交易所三月交割的轻质低硫原油期货结算价上涨2.66美元，至32.19美元/桶，涨幅9%。这是该期货自1月8日以来的最高结算价。美国原油期货本周累计上涨5.9%，结束了连续三周下跌的走势。欧洲ICE期货交易所的全球基准布伦特原油期货结算价上涨2.93美元，至32.18美元/桶，涨幅10%，本周累计上涨11%。

黄金期货价格周五下跌，美元反弹和股市上涨打压了黄金这种避险资产对投资者的吸引力。 纽约商交所Comex分部交易最活跃的二月交割黄金期货下跌1.90美元，至1,096.30美元/盎司，跌幅0.2%。

--欧洲股市

欧洲股市周五收盘大幅上涨，结束一周来的跌势，因油价反弹、投资者关注欧洲央行可能采取更多刺激欧元区经济的举措。欧洲斯托克600指数上涨3%，至338.36点。英国富时100指数上涨2.2%，至5,900.01点。德国DAX 30指数上涨2%，至9,764.88点。法国CAC 40指数上涨3.1%，至4,336.69点。

来源：道琼斯