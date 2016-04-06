中亚与美国贸易与投资委员会第10次会议在比什凯克召开

哈通社阿斯塔纳4月5日电 据吉尔吉斯斯坦经济部消息，吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和美国六国代表当地时间5至6日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克召开中亚与美国贸易与投资委员会（TIFA）第10次会议。

该消息称，与会各方就中亚同美国之间的投资和贸易环境问题进行讨论，并重点关注TIFA成员国之间相互投资、简化贸易手续问题，以及成果货物与美国针对发展中国家所指定的体系标准的接轨问题。



增加女性参与经济活动的机会，发挥女性的优势，为更多女性创造工作岗位，也是此次会谈主要议题之一。



此外，工作组还就动植物检疫措施、标准和关税等问题举行了会谈，总结了已取得的相关成绩，并制定2017年的具体落实步骤。



TIFA包括美国、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦6个成员国。该组织旨在加强美国和中亚五国之间在贸易和投资领域的合作。阿富汗拥有观察员国地位。



美国代表团4日抵达比什凯克，由美国国务院负责南亚和中亚事务的第一副助理国务卿威廉·托德带队。出席会议的中亚国家代表则为各国经济、贸易和投资部长、副部长。



据悉，近年来，中亚地区重要性不断提升，很多国家开始加强与该地区联系。去年10月，美国国务卿克里首次对中亚五国进行了连续访问，日本首相安倍晋三、印度总理莫迪也对该地区五国进行了访问。无论日本还是印度，均系首次一次性连续访问中亚五国。