塔吉克斯坦10月份将暂停向阿富汗供电

哈通社阿斯塔纳8月18日电 塔吉克斯坦对阿富汗的大规模电力出口将持续到今年10月份前。塔吉克斯坦电力部门表示,对阿富汗的大规模电力出口目前还将继续进行。

相关消息来源称,瓦赫什河水流量较大使发电量增加,不仅可以完全满足国内的用电需求而且还可以将电力向喷赤河方向出口。



塔吉克斯坦电力部门并未透露每天向阿富汗出口电力的确切数量,只是指出,仅今年上半年就向阿富汗出口5.811亿度,出口额为2220万美元。



此前曾有报道称,根据塔吉克斯坦与阿富汗达成的协议,未来几年,在每年的5月初至9月底塔吉克斯坦应向阿富汗出口约10亿度电。



据消息来源称,向喷赤方向出口电力将在10月份之前停止。今年,塔吉克斯坦未能满足吉尔吉斯斯坦提出的向巴特肯州供电的请求。塔吉克斯坦电力部门称,由于国内,特别是索格特州一些新的工业企业投产,用电量增大,吉尔吉斯斯坦要求进口的电力超出了塔吉克斯坦的能力范围。吉尔吉斯斯坦希望塔吉克斯坦在2016年6-9月按每度2美分的价格提供20亿度的电力。塔吉克斯坦每年都向吉尔吉斯斯坦出口电力5亿度。