俄专家：10年后俄武装力量将确保全球和平与秩序

哈通社阿斯塔纳 -- 据俄罗斯卫星网报道，俄专家声称，在未来十年内，俄罗斯武装力量将恢复旧有战斗力，并有能力保障全球和平与秩序。

俄战略评估和预测中心总经理谢尔盖•格里尼亚耶夫在接受采访时表示，2008年俄罗斯被迫回应格鲁吉亚对南奥塞梯俄维和人员的侵略行为，并采取行动迫使第比利斯接受和平。



他说，当时俄罗斯军事工业系统存在不少问题。



俄罗斯军事领导层实际上承认，俄军事工业无力保障俄军需求。



当时计划用格洛克（GLOCK）的枪支装备俄军官，用西班牙、意大利和其它北约成员国生产的装甲设备武装俄军。



俄海军准备接收"西北风"级多用途两栖攻击舰，本国项目被认定为没有前景，一系列最高军事院校关闭。



格里尼亚耶夫相信，目前俄罗斯至少已经恢复战斗力。



他说："目前被迫顾及俄罗斯的有北约、俄罗斯在叙利亚与其作战的国际恐怖团伙。"



俄罗斯导弹与炮兵学院通讯院士西夫科夫认为，俄武装力量未来10年的人员培训和武器发展将达到俄能在这种条件下确保全球和平与秩序的水平。



西夫科夫指出，未来1年至1 年半俄罗斯武装力量将获得世界上独一无二的武器。



他说："这包括‘锆石'高超音速导弹，它们彻底改变大洋和海上军事行动区域内的战争战略。装备80个这种导弹发射装置的巡洋舰能够1艘对抗敌人2-3个航母战斗群。"



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