哈萨克斯坦将与乌兹别克斯坦签署总额10亿美元的合作协议

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦将在哈乌商业论坛上签署总额达10亿美元的协议。

23日，在同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行的会谈中，纳扎尔巴耶夫作出上述表示。



据悉，两国总统在会谈中就共同关心的国际和地区问题，以及两国在各领域的合作进行了深入的交流和讨论。

纳扎尔巴耶夫总统表示，加强哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在交通物流运输领域及经贸领域的合作，并借此推进双方边境的相互开放，将极大地促进两国之间的贸易，提振两国经济的发展。



纳扎尔巴耶夫总统还强调，今天（23日），一场大型的哈萨克斯坦-乌兹别克商业论坛将在首都阿斯塔纳召开。来自两国商业界的500多家企业将参与这一盛会。



"就我所知，两国企业界将签署总额10亿美元的75项合作协议。这是哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国经贸史上的一件大事。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的友好合作基调，是他与乌前总统卡里莫夫共同打下基础并延续至今的传统。



"哈萨克斯坦始终期待着以好邻居、好伙伴、好兄弟的身份，与乌兹别克斯坦一同发展，相互帮助，不断加深两国人民之间的友谊，将友好合作的传统持续下去。"纳扎尔巴耶夫总统对米尔济约耶夫总统说。



会谈中，米尔济约耶夫对纳扎尔巴耶夫总统的热情迎接和款待表示感谢，并表示，乌兹别克斯坦始终高度重视同哈萨克斯坦之间的关系，期待此次访问能为两国关系的发展带来新的动力。



【编译：木合塔尔·木拉提】