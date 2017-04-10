统计：外国游客来哈旅行平均每人消费约10万坚戈

哈通社阿斯塔纳 - 根据2017年一份最新的统计调查显示，平均每一个外国游客在哈萨克斯坦旅游期间的消费金额为9.67万坚戈，这一数据相比2016年增长了22%。

这份统计调查共有10050名外国游客参与，其中53%为男性，47%为女性。



这些游客总共在哈萨克斯坦消费了9.719亿坚戈。



其中，最主要的花销在国际运输费用上，占全部开销的33.4%，为3.249亿坚戈。



而游客在购物中的花销，则占总花销的25.9%（2.521亿坚戈）。购物花销当中纪念品和礼品占24.4%，衣物鞋帽占23.8%，珠宝首饰及艺术品占22.9%。



游客开销中处于第三位的是食品消费，总开销为1.572亿坚戈，占旅游花费总额的16.2%。其中，44.7%的消费是在咖啡馆和饭馆当中发生的。



在这些游客当中，一日游的旅客人数占总人数的1.7%。而98.3%的游客至少在哈萨克斯坦境内待了2日以上。



26.8%的游客选择在旅店中住宿，12.8%的游客则租住民宿或民居，另有2.1%的游客是专程前来疗养院等设施度假的。更多的外国游客则会选择在亲戚或友人家中留宿。



根据国家经济部统计委员会发布的统计，2016年，共有650万外国公民入境哈萨克斯坦，相比2015年，这一数据上升了1.2%。



以此预期，2017年将有660万游客入境哈萨克斯坦，消费总额将达6375亿坚戈。



【编译：木合塔尔·木拉提】