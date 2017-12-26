纳扎尔巴耶夫：哈吉两国商品流通量应达10亿美元

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 -- 纳扎尔巴耶夫总统25日在总统府同吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫举行双边会谈。

纳扎尔巴耶夫总统会后表示，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦之间的商品流通量应达10亿美元。



"尽管今年10月两国商品流通量增长了13%，应最大限度利用现有的机遇。为此需要考虑扩大两国交易范围。目前，我们主要的目标是2020年前将两国商品交易量增加到10亿美元。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫强调哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦国家经济的主要投资者之一，并指出，应为两国投资者创造更有利的条件。

会谈期间，双方还以加强投资合作、经贸关系为目标，就建立哈吉商业理事会进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫总统表示，商业理事会将为加强两国商业实体之间的直接联系、增强商业伙伴关系起到重要作用。此外，还将帮助解决企业间的纠纷。



另外，双方还就水能领域合作、拯救咸海国际基金会工作前景等问题进行了讨论。



"中亚跨境河流水资源是各国之间加强友谊与信任、各国共同利益的证明。"纳扎尔巴耶夫总统说。



据悉，双方还就地区和全球重要议题交换了意见，并就加强文化和人道主义领域合作等相关问题达成共识。



纳扎尔巴耶夫总统最后表示，会谈中就所有的方面问题进行了讨论。没有留下任何对两国未来关系产生阻碍的问题。此外，基于互信建立的委员会和工作组将对相关事项的执行情况进行监督。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】