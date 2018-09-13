田吉兹油田扩建工程动员近10万人参与

哈通社/阿特劳/9月13日 -- 据哈巴尔24新闻频道报道，田吉兹油田第三座采油厂建设项目近日正式开始，这将成为近几年来哈萨克斯坦规模最大的大型投资项目之一，建造总价超过3万亿坚戈。

据了解，油田扩建工程完成后，年产量有望增长1200万吨，预计将达3900万吨。如今，田吉兹油田对国家经济有着显著的贡献。



目前，同一时间段共有5万人参与扩建工程。考虑到员工轮换工作制，员工总数预计超过10万人。新采油厂建设工程现处于初步阶段，但仍可以看到其庞大的建筑规模。新采油厂建筑模块重达5.3万吨。因此，需要建造一座海港。海港建造期间，还将建将长度为71公里，深度为5米的运河。



"建筑模块将通过黑海和波罗的海再经俄罗斯内陆河抵达里海。运输轮渡最高承重量为2000吨。模块首先将达Prorva港，并随后抵达田吉兹。"政府和公共事务总经理热扎别克•阿尔特哈利耶夫说。



据了解，项目建成后，港口将归哈萨克斯坦所有，从而里海将拥有另一个运输枢纽。它将有能力运输粮食及金属，并且为中国和其他亚洲国家的货物转运至欧洲创造更多便利。预计4年后，石油开采量将从目前的1200万吨增加到3900万吨。



【编译：冰山】