伊拉克饮水中毒人数超过10万人

哈通社/阿斯塔纳/10月15日 - 伊拉克巴士拉省饮用水中毒事件造成的受害者人数已达到11.1万人。

据联合国人权事务高级专员办事处负责人透露，伊拉克巴士拉省饮用水中毒事件造成的受害者人数已达到11.1万人。



因饮水中毒的人员当中，还包括欧盟驻伊拉克大使拉蒙•别列库拉。



此前有报道称，已有超过9万人因引用不卫生的饮用水而导致饮水中毒。



自今年中旬开始，伊拉克最大的城市之一的巴士拉市，出现了饮水短缺和电力供应紧张等情况。这导致了当地居民的普遍抗议。



8月初，巴士拉市政府为解决当地居民饮水困难，使用水罐车向群众供水；但由于对饮用水的监管和净化措施不到位，反而导致大规模的中毒事件，引发更严重的公共危机。



中毒事件爆发之后，巴士拉卫生部门对市内水质展开了大规模的检测，发现该地区饮用水不合格率高达70%；大多数水源未经过消毒，其中检测出多种污染物质。



被污染的水源中，化学品污染率高达100%，细菌与微生物的污染率也达到了50%。



针对这一情况，巴士拉市政府紧急关闭了100多家没有正规运营资质的饮用水净化站。



目前巴士拉地区医院人满为患，许多患者不得不坐在地上接受治疗。



【编译：木合塔尔·木拉提】