汽车工业联盟公布国内10大最实惠车型

哈通社/努尔-苏丹/4月25日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2019年第一季度，哈萨克斯坦消费者共购买总价为1208亿坚戈的13289辆轻型汽车。

消息称，1-3月，哈萨克斯坦轻型汽车平均价格为840万坚戈，较去年同期上涨9%。 统计显示，哈萨克斯坦汽车厂商制造的汽车平均价格为650万坚戈，而进口汽车平均价格为1030万坚戈。

报告期内，哈萨克斯坦市场需求较高的汽车价格普遍低于500万坚戈。其中，价格在500万坚戈以下的车型占销售市场31.1 %。500万-700万坚戈区间的汽车占销售市场18.7 %（2490辆）；700万-1000万坚戈区间的汽车占销售市场12.4%（1647辆）；1000万-1500万坚戈区间及1500万坚戈以上的汽车分别占销售市场26.7 %和11.2%。

最实惠车型排名中，排在前十的依次为：Lada Granta（310万坚戈）、Lada 4x4（352万坚戈）、Ravon Nexia（382万坚戈）、Renault Logan（394万坚戈）、Chevrolet Niva（399万坚戈）、Lada Largus（425万坚戈）、Lifan Solano II（441万）、Lifan X50（461万坚戈）、Renault Sandero（463万坚戈）、Lifan X60（510万坚戈）。

最贵车型排名依次为Porsche 911 Turbo（6180万坚戈）、BMW i8（6090万坚戈）和BMW 8系（5000万坚戈）、Audi А7/A8（4920万坚戈）以及Mercedes-Benz G-klass（4710万坚戈）。

【编译：冰山】